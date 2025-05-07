فليك: قرارات الحكم كانت لصالح إنتر.. وهذه ليست نهاية برشلونة

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 11:52

كتب : FilGoal

هانز فليك مدرب برشلونة

عبر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن شعوره بخيبة أمل لخروج فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي.

وتأهل إنتر الإيطالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى برشلونة الإسباني في نصف النهائي بالفوز عليه 4-3.

وفاز إنتر على برشلونة 4-3 في مباراة العودة بين الفريقين التي أقيمت بملعب جوسيبي مياتزا، لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 7-6 لصالح الفريق الإيطالي.

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رباعية فوز إنتر سجلها كل من لاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوغلو وأتشيربي وفراتيزي.

بينما سجل لبرشلونة كل من إريك جارسيا وداني أولمو ورافينيا.

وقال فليك عقب المباراة في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "أشعر بخيبة أمل، بذل اللاعبون قصارى جهدهم وخرجنا من البطولة، لكننا سنحاول مجددا العام المقبل".

وأضاف "كل قرار اتخذه الحكم في أي لعبة 50-50 كان لصالحهم، وعلينا أن نتعلم من هذه المباراة، لا أحب الحديث عن الحكم، أخبرته برأيي لكني لن أكرر ما قلته له هنا".

وواصل "بالطبع كان يمكننا تقديم أداء أفضل، إنتر يمتلك لاعبين جيدين ولديهم خبرة، ونحن فريق شاب بحاجة إلى التطور والتعلم".

وأكمل "كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني، هذه ليست النهاية، إنها هزيمة كبيرة ومن الطبيعي أن نشعر بالحزن لكن علينا أن ننهض ونقاتل من أجل ما تبقى".

وأتم تصريحاته "أتمنى حظا سعيدا لـ إنتر، قدموا أداء رائعا ضدنا وأتمنى لهم التوفيق في النهائي".

وسيلعب إنتر في نهائي دوري الأبطال أمام الفائز من أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

واستمرت سلسلة إنتر المميزة في عدم الخسارة والتي وصلت إلى المباراة رقم 16 في دوري أبطال أوروبا، بواقع 14 انتصار وتعادلين.

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