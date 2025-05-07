مدرب الهلال يستبعد مهاجمه البرازيلي لظروف خاصة

استبعد محمد الشلهوب مدرب الهلال المؤقت البرازيلي ماركوس ليوناردو من قائمة الفريق المغادرة لمواجهة الرائد.

ويلعب الهلال ضد الرائد يوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ30 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الشلهوب قرر ذلك بسبب الظروف الأسرية التي يمر بها اللاعب.

فقد غاب اللاعب عن التدريبات الجماعية الأحد والاثنين بسبب الوضع الصحي لوالدته.

ورغم عودته إلى التدريبات الثلاثاء فضّل المدرب السعودي منح ليوناردو راحة بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

واكتفى الشلهوب بثمانية لاعبين أجانب في قائمة المباراة هم: المغربي ياسين بونو، السنغالي خاليدو كوليبالي، الثلاثي البرازيلي رينان لودي، مالكوم دي أوليفيرا، وكايو سيزار، إلى جانب الصربيين سيرجي سافيتش وألكساندر ميتروفيتش، والبرتغالي روبن نيفيز.

وخلال الموسم الجاري شارك ليوناردو مع الهلال في 38 مباراة، نجح خلالها بتسجيل 25 هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويخوض الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، متأخرًا بست نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.