دوري NBA - إنديانا يواصل تفوقه على كليفلاند.. وجولدن ستيت يفوز على مينيسوتا في إصابة كيري

حقق إنديانا بيسيرز الفوز على كليفلاند كافاليرز بنتيجة 120-119 في ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي القسم الشرقي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA.

واستطاع إنديانا التقدم في سلسلة نصف النهائي بنتيجة 2-0 على كليفلاند متصدر ترتيب القسم الشرقي في الموسم الاعتيادي.

وفاز إنديانا بسيناريو جنوني على كليفلاند في الثواني الأخيرة بعدما كان متأخرا بفارق نقطتين.

قبل أن يسجل نجمه تايريس هاليبرتون ثلاثية قاتلة قادت فريقه للفوز.

ورغم الخسارة إلا أن دونفان ميتشيل نجم كليفلاند سجل 48 نقطة في المباراة.

في مباراة أخرى فاز جولدن ستيت واريورز على مينيسوتا تمبرولفوز بنتيجة 99-88 في أولى مباريات نصف نهائي القسم الغربي.

المباراة شهدت إصابة ستيفن كيري نجم جولدن ستيت الذي غادر الملعب في الربع الثاني.

إلا أن الثنائي جيمي باتلر وبدي هيلد قاد جولدن ستيت لتحقيق انتصار هام خارج الأرض.