الشقيقان ويليامز خارج قائمة بلباو أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 11:24

كتب : FilGoal

إينياكي ويليامز - برشلونة - بلباو

يبدو أن أتليتك بلباو يستبعد تحقيق عودة مستحيلة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، بعدما خسر أحد نجومه في لقاء الإياب.

ويحل بلباو ضيفا على مانشستر يونايتد في إياب نصف النهائي يوم الخميس بعدما حقق الأخير فوزا كبيرا في معقل أتلتيك بلباو الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، في الذهاب.

وتم استبعاد نيكو وإينياكي ويليامز من قائمة أتليتك بلباو لمواجهة مانشستر يونايتد.

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ويغيب الثنائي بسبب الإصابة، ومعهما أويهان سانسيت، حيث يتعافى نيكو من إصابة في الفخذ، ويعاني أويهان من إصابة في الفخذ، بينما غاب إينياكي مؤخرًا للإصابة.

في لقاء الذهاب افتتح كاسيميرو الأهداف في الدقيقة 30 برأسية بعد تمريرة من مانويل أوجارتي.

الجدل كله أثير في الدقيقة 36 حين تم طرد داني فيفيان واحتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد، سجل منها برونو فيرنانديز الهدف الثاني.

وسريعا سجل برونو الثالث في الدقيقة 45 بعد تمريرة أخرى من أوجارتي.

المباراة أقيمت على ملعب سان ماميس في بلباو، وهو نفس ملعب نهائي الدوري الأوروبي.

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