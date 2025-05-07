التظلمات لـ في الجول: لم نصدر القرار بشأن القمة.. وكل ما يقال غير صحيح

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 11:15

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

شدد المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة التظلمات والاستئناف على أن كل ما يقال عن القرار المنتظر بشأن أزمة مباراة القمة السابقة غير صحيح.

وقال محمد عبده صالح لـFilGoal.com: "كل ما يتم تداوله عن قرار لجنة التظلمات بشأن ملف أزمة مباراة القمة السابقة غير صحيح".

وأضاف "الأمر لا يزال في مرحلة البحث والمداولة وفقا للوائح، والإعلان الرسمي سيكون عبر اتحاد الكرة بعد اتخاذ القرار".

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وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت في جلستها يوم 24 أبريل الماضي حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة القمة بين الزمالك والأهلي لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو المقبل.

كما ألزمت لجنة الاستئناف، رابطة الأندية المصرية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي.

كما قررت اللجنة أيضاً التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع.

وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أي أخبار عن اللجنة إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.

لجنة التظلمات اتحاد الكرة مباراة القمة
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