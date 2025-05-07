مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو.. الدوري المصري ونصف نهائي أبطال أوروبا وقمة سعودية

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 11:08

كتب : FilGoal

لوجو كأس دوري أبطال أوروبا شامبيونز ليج

تقام مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري اليوم الأربعاء.

وكذلك تلعب مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال.

وفي كأس أمم إفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر تقام الجولة الرابعة من مجموعة الفراعنة.

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الدوري المصري

الجونة × مودرن سبورت.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع على أون سبورت 1.

الإسماعيلي × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع على قناة أون سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان × أرسنال .. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

أهلي جدة × التعاون.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء وتذاع على قناة SSC Sport 1.

الرائد × الهلال.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء وتذاع على قناة SSC Sport Extra 1.

النصر × اتحاد جدة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع على قناة SSC Sport 1.

كأس أمم إفريقيا للشباب

المغرب × تونس.. تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة بي إن سبورتس 8.

نيجيريا × كينيا .. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة بي إن سبورتس 6.

كأس أمير قطر

الوكرة أم صلال.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

الدوري المصري مباريات اليوم دوري أبطال أوروبا
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