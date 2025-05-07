رئيس الخلود السعودي: سنرسل ديانج في طائرة خاصة إذا طلبه الأهلي

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 00:52

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الخلود

كشف محمد آل خليفة رئيس الخلود السعودي موقف ناديه حال طلب الأهلي استعادة لاعبه المالي أليو ديانج.

ويلعب ديانج في صفوف الخلود حتى نهاية الموسم معارا من الأهلي.

وقال آل خليفة عبر القناة الأولى: "إعارة ديانج ممتدة إلى 30 يونيو ونرغب في استمراره ضمن صفوف الفريق، لكن إذا طلب الأهلي استعادة لاعبه نحن لا نمانع "سنرسل اللاعب في طائرة خاصة إلى مصر".

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وأضاف "الأهلي لم يتواصل معنا حتى الآن بشأن استعادة ديانج. الموسم ينتهي بالدوري السعودي يوم 30 مايو وإذا طلب الأهلي استعادته للمشاركة في مونديال الأندية لن نرفض".

وأتم "سددنا جميع المستحقات المالية في صفقة ديانج، كما سددنا غرامة إضافية بقيمة 10% لتأخرنا في إرسال قيمة الإعارة".

وكان مصدر مقرب من ديانج قال في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ديانج سيعود إلى القاهرة للانضمام للأهلي فور نهاية الدوري السعودي، ويرغب في لعب كأس العالم للأندية".

وأشار المصدر إلى وجود عروض خارجية لضمه: "هناك بعض الأندية التي ترغب في ضمه في الخليج ولكن الأمر يعود للأهلي بشأن تحديد مستقبله".

وكشف عن هوية العروض الجديدة "ديانج يملك عرضين سعودي وآخر قطري، وتحديد مستقبله في يد الأهلي".

وأتم "ديانج يرغب في لعب كأس العالم للأندية وهو حلم كبير له، وفور نهاية الدوري السعودي سيعود للقاهرة".

ويحتل الخلود السعودي المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ويلعب الخلود أمام الاتفاق يوم 10 مايو، ثم أمام الأهلي بطل دوري أبطال آسيا يوم 14 مايو، وأمام الفيحاء 20 مايو، قبل ختام المسابقة يوم 26 مايو بمواجهة الرائد.

ويخوض النادي الأهلي كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

الأهلي يفتتح مبارياته بمواجهة إنتر ميامي 14 يونيو 2025، ثم بالميراس 19 يونيو، وأخيرا بورتو يوم 24 يونيو.

وانضم ديانج إلى الأهلي في صيف 2019، قبل انتقاله إلى الخلود على سبيل الإعارة في صيف 2024.

وتوج ديانج مع الأهلي بـ3 بطولات للدوري، و3 كأس مصر، و4 السوبر المصري، و4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، وبطولتين للسوبر الإفريقي.

أليو ديانج الخلود الأهلي
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