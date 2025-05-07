مباراة من عالم آخر.. إنتر يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بفوز مثير على برشلونة

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 00:47

كتب : عمرو عبد المنعم

برشلونة - إنتر - هدف لاوتارو مارتينيز

تأهل إنتر الإيطالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى برشلونة الإسباني في نصف النهائي بالفوز عليه 4-3.

وفاز إنتر على برشلونة 4-3 في مباراة العودة بين الفريقين التي أقيمت بملعب جوسيبي مياتزا، لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 7-6 لصالح الفريق الإيطالي.

ويجب أن نشكر إنتر وبرشلونة على هذه المتعة الكبيرة في نصف النهائي الذي شهد على مدار مباراتي الذهاب والعودة 13 هدفا من الفريقين.

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ووصل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه، وكانت آخر مرة له في عام 2023 وخسر وقتها من مانشستر سيتي الإنجليزي في النهائي.

جاءت المباراة مثيرة بين الفريقين وتقدم إنتر قبل أن ينجح برشلونة في العودة والتقدم.

ولكن في الوقت القاتل نجح إنتر في التعادل لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي، ويخطف إنتر الفوز ويتأهل للنهائي.

وسيلعب إنتر في نهائي دوري الأبطال أمام الفائز من أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

واستمرت سلسلة إنتر المميزة في عدم الخسارة والتي وصلت إلى المباراة رقم 16 في دوري أبطال أوروبا، بواقع 14 انتصار وتعادلين.

رباعية فوز إنتر سجلها كل من لاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوغلو وأتشيربي وفراتيزي.

بينما سجل لبرشلونة كل من إريك جارسيا وداني أولمو ورافينيا.

وصف المباراة

تقدم إنتر في الدقيقة 21 بهدف سجله لاوتارو مارتينيز بعد انفراد من ماركوس تورام الذي مرر له الكرة أمام الشباك الخالية ليضعها بسهولة.

ورد برشلونة بهجمات في محاولة التعادل ولعب داني أولمو الكرة وسط مطالبات بركلة جزاء لبرشلونة لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

ومرة أخرى سدد داني أولمو كرة قوية اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

وانطلق لامين يامال بالكرة داخل منطقة الجزاء ولعب عرضية أرضية مرت من أمام فيران توريس.

وبهجمة مرتدة انطلق لاوتارو مارتينيز داخل منطقة جزاء برشلونة ليتدخل معه باو كوبارسي ويبعد الكرة.

لكن الحكم عاد لمراجعة اللعبة وقرر احتساب ركلة جزاء لإنتر.

وتقدم هاكان تشالهان أوغلو لتسديد الكرة وسجل منها الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 45+1.

لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني ظهر برشلونة بشكل أفضل ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 54 عن طريق إريك جارسيا.

وجاء الهدف بعد عرضية من ناحية اليسار من جيرارد مارتين ليقابلها جارسيا بتسديدة مباشرة ذهبت على يمين يان سومير.

وكاد برشلونة أن يسجل التعادل في الدقيقة 57 بعد انفراد بالمرمى من 3 لاعبين لتصل الكرة إلى إريك جارسيا أمام الشباك ليسددها قبل أن يتعملق يان سومير وينقذ الكرة ببراعة.

وأسفر ضغط برشلونة القوي عن الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 60 وهذه المرة بضربة رأسية من داني أولمو بعد عرضية من جيرارد مارتين.

واستمر ضغط برشلونة وحصل لامين يامال على ركلة جزاء في الدقيقة 67 بعد عرقلته من قبل مخيتاريان.

لكن الحكام عاد للفيديو وألغى ركلة الجزاء واحتسب بدلا منها ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

أهداف الوقت القاتل

وفي الدقيقة 88 نجح برشلونة في خطف الفوز بهدف سجله البرازيلي رافينيا.

وجاء الهدف بعدما وصلت الكرة إلى رافينيا ناحية اليسار ليسدد بقوة ويتصدى له سومير، قبل أن تعود له ويسدد بالقدم اليمنى في الشباك.

لكن إنتر رفض الهزيمة ونجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+2 عن طريق البديل أتشيربي.

وسجل أتشيربي الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ناحية اليمين بقدم دومفريز.

لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3 مثل لقاء الذهاب، وتذهب المواجهة للوقت الإضافي.

الوقت الإضافي

في الوقت الإضافي نجح إنتر في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 98 عن طريق البديل فراتيزي.

هدف فراتيزي جاء من داخل منطقة الجزاء بتسديدة بالقدم اليسرى لتذهب الكرة على يمين الحارس تشيزني.

وحاول برشلونة إحراز التعادل ومر لامين يامال من ناحية اليمين ولعب عرضية قابلها البديل ليفاندوفسكي بضربة رأسية لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وسدد فراتيزي كرة قوية لكن تشيزني تصدى لها وأبعدها إلى ركنية.

ووصل يان سومر تألقه ومنع تسديدة متقنة من يامال كادت تسكن الشباك وتسفر عن هدف التعادل لبرشلونة.

واستمرت محاولات برشلونة لإحراز التعادل ولكن دون فائدة ليفوز إنتر ميلان ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

دومفريز برشلونة إنتر دوري أبطال أوروبا
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