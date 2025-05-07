الدوري السعودي - إصابة جواو كوستا بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 00:23

كتب : FilGoal

جواو كوستا - نادي الاتفاق السعودي

تلقى الجهاز الفني لنادي الاتفاق بقيادة سعد الشهري ضربة فينة بعدما تأكد إصابة البرتغالي جواو كوستا بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض كوستا للإصابة في مباراة الخليج، التي انتهت بفوز الاتفاق بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها البرتغالي جواو كوستا إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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وأكدت الفحوصات أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لفترة من 6 إلى 8 أشهر حيث من المقرر أن يخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، يعقبها برنامج تأهيلي وتدريبي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، يهدف إعداده للعودة التدريجية إلى الملاعب.

وسجل جورجي فينالدوم هدفي فوز الاتفاق على حساب الخليج.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي.

الاتفاق السعودي الدوري السعودي
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