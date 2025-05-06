خبر في الجول - القباني يدخل دائرة المرشحين لخلافة عبد الواحد السيد

دخل وائل القباني لاعب الزمالك السابق دائرة المرشحين لخلافة عبد الواحد السيد في منصب مدير الكرة.

واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل عبد الواحد السيد مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وعلم FilGoal.com أن وائل القباني داخل دائرة المرشحين لتولي منصب مدير الكرة في الزمالك.

وكان الثلاثي أحمد عيد عبد الملك وعبد الحليم ومحمد أبو العلا دخل قائمة المرشحين في البدياة قبل إضافة القباني.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وتوقفت سلسلة الفوز المتتالي للبنك الأهلي في المباريات الـ3 الماضية قبل التعادل مع الأبيض.

يعد هدف ناصر منسي هو الأسرع في الموسم الحالي في الدوري بعد 23 ثانية.

وتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري بـ10، قبل أن يعادله أسامة فيصل.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس.