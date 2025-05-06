في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك

علم FilGoal.com أعضاء الجهاز الفني الذي سيقود الزمالك حال إتمام الاتفاق بشكل رسمي مع أيمن الرمادي.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الاتجاه داخل إدارة الزمالك هو رحيل جوزيه بيسيرو وإسناد المهمة لمدرب مصري مؤقت لنهاية الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الرمادي سيقود الزمالك لنهاية الموسم على أن يتم تقييم التجربة.

وسيكون الثنائي أحمد مصطفى بيبو وأحمد سمير ضمن الجهاز الفني وعماد المندوه مدربا لحراس المرمى.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

أيمن الرمادي.. المدرب "الذي يسبقنا بمراحل وعلمنا الكرة من جديد"

وتوقفت سلسلة الفوز المتتالي للبنك الأهلي في المباريات الـ3 الماضية قبل التعادل مع الأبيض.

يعد هدف ناصر منسي هو الأسرع في الموسم الحالي في الدوري بعد 23 ثانية.

وتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري بـ10، قبل أن يعادله أسامة فيصل.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس.