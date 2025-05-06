منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث

فقد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة فرصته في التأهل إلى الدور ربع النهائي كأول أو ثاني المجموعة.

وحقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على حساب سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى، ليحرم شباب مصر رسميا من صدارة أو وصافة المجموعة.

وتبقى آمال المنتخب المصري في التأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الأولى.

وحجز منتخب سيراليون تأهله عن المجموعة الأولى رغم الخسارة، فيما يتنافس منتخبا جنوب إفريقيا وزامبيا على وصافة المجموعة.

كأس الأمم الإفريقية للشباب تقام في مصر خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري.

ويشارك في البطولة 13 منتخبا، بواقع 5 منتخبات في المجموعة الأولى، و4 منتخبات في المجموعة الثانية، ومثلهم في الثالثة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم المقرر في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

ترتيب المجموعة الأولى

1 - سيراليون 7

2 - جنوب إفريقيا 6

3 - زامبيا 5 (فارق أهداف +1)

4 - مصر 4 (فارق أهداف -2)

5 - تنزانيا 0

وتقام الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الأولى يوم الجمعة 9 مايو.

لقاءات الجولة الأخيرة بالمجموعة

مصر × تنزانيا

جنوب إفريقيا × زامبيا .. في مباراة تحديد الوصيف.

لماذا فقد المنتخب المصري فرصه في التأهل كأول أو ثاني؟

تنص لوائح البطولة أنه في حالة تساوي منتخبين يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف.

ولن يتساوى المنتخب المصري مع منتخب بنفس النقاط سوى مع سيراليون (7 نقاط) في حالة فوز مصر أمام تنزانيا، وانتهاء مباراة جنوب إفريقيا وزامبيا بفوز أحد المنتخبين

المنتخب المصري في المواجهات المباشرة خسر أمام سيراليون 4-1 ليحتل الفراعنة الصغار المركز الثالث.

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وفي حالة تساوي أكثر من منتخبين يتم اللجوء لعدد النقاط في مواجهاتهم المباشرة، وفي حالة التعادل يتم اللجوء لفارق الأهداف في مواجهاتهم المباشرة.

وقد يحدث ذلك في حالة فوز المنتخب المصري أمام تنزانيا، مع تعادل جنوب إفريقيا أمام زامبيا، لتتساوى المنتخبات الثلاثة (سيراليون، وجنوب إفريقيا، ومصر بـ7 نقاط).

يتم اللجوء للمواجهات المباشرة والتي حقق فيها كل منتخب فوز وحيد، سيراليون حقق الفوز على حساب مصر 4-1، ومصر فازت على حساب جنوب إفريقيا 1-0، فيما اكتسح منتخب جنوب إفريقيا منافسه سيراليون 4-1.

وبالتالي يتم اللجوء لفارق الأهداف الذي سيرجح كفتي سيراليون (فارق صفر أهداف) وجنوب إفريقيا (فارق +3) على حساب مصر (فارق -2) ليتراجع المنتخب المصري للمركز الثالث.

شروط تأهل مصر كأفضل ثالث

يتأهل منتخبان إلى ربع النهائي من الـ 3 منتخبات أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الثلاث.

ولكن لأن المجموعة الأولى تشهد تواجد 5 منتخبات، فسيتم إلغاء نتائج المنتخب صاحب المركز الخامس (تنزانيا)، ومقارنة المنتخبات أصحاب المركز الثالث بالمجموعات.

الشرط الأول

يحتاج المنتخب المصري للفوز أمام تنزانيا لضمان التواجد في المركز الثالث بالمجموعة

قد يحتل المنتخب المصري المركز الثالث في حالة التعادل أمام تنزانيا بشرط خسارة زامبيا أمام جنوب إفريقيا بأكثر من فارق 3 أهداف.

أما في حالة خسارة المنتخب المصري أمام تنزانيا فيودع رسميا البطولة.

الشرط الثاني

بعد تواجد المنتخب المصري في المركز الثالث وفقا لما سبق، ينتظر حدوث أحد تلك السيناريوهات ليتفوق في سباق تحديد أفضل منتخبين صاحبي المركز الثالث.

* فوز المغرب أمام تونس بأي نتيجة يضمن تأهل مصر.

* فوز تونس أمام المغرب أو كينيا أمام نيجيريا بنتيجة أكبر من فارق 3.

* انتهاء مباراتي المجموعة الثالثة بفوز أو تعادل الكونغو وغانا أمام السنغال وإفريقيا الوسطى على الترتيب بأي نتيجة.

ويجب الوضع في الاعتبار أن فارق الأهداف الحالي لمصر سيتم مقارنته مع أصحاب الثوالث في المجموعات الأخرى بعد استبعاد نتيجة مباراة مصر وتنزانيا في الجولة الأخيرة.

ترتيب المجموعة الثانية

المغرب 4 (+1)

نيجيريا 4 (+1)

تونس 3 (+1)

كينيا 0

مواجهات الجولة الأخيرة

نيجيريا × كينيا

تونس × المغرب

ترتيب المجموعة الثالثة

الكونغو الديمقراطية 4 (+2)

غانا 4 (+1)

السنغال 1 (-1)

إفريقيا الوسطى 1 (-2)

مواجهات الجولة الأخيرة

السنغال × الكونغو الديمقراطية

إفريقيا الوسطى × غانا

مواجهات ربع النهائي حتى النهائي

وسيواجه المنتخب المصري حال تأهله متصدر المجموعة الثالثة في ربع النهائي

أول المجموعة الأولى يواجه ثالث الثالثة / الثانية

VS ثاني المجموعة الثانية يواجه ثاني المجموعة الثالثة

أول المجموعة الثانية يواجه ثاني المجموعة الأولى

VS أول المجموعة الثالثة يواجه ثالث الأولى / الثانية