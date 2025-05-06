كرة سلة - نهائي مكرر.. الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلي من أجل لقب الكأس
الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 23:22
كتب : FilGoal
تأهل الاتحاد السكندري لنهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي عقب تخطي الزمالك في نصف النهائي.
وتغلب الاتحاد على الزمالك بنتيجة 97-88 في مباراة مثيرة لم تُحسم إلا في الفترة الرابعة.
ويواجه الاتحاد فريق الأهلي في النهائي للمرة الخامسة بآخر 6 نسخ أقيمت.
وكان الاتحاد قد توج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة على حساب الأهلي أيضا.
وبدأ الزمالك المباراة بتفوق في الفترة الأولى وحسمها بالفعل بنتيجة 26-20.
واستمر تألق الزمالك في الفترة الثانية، حتى استعاد الاتحاد توازنه في نهاية الفترة وانتهت بالتعادل 47-47.
وشهدت الفترة الثالثة إثارة كبرى من انتهت بتقدم الاتحاد بنتيجة 65-61.
وتفوق الاتحاد في الفترة الرابعة بعد تألق من أحمد عادل "دولا" بثلاثيات متتالية.
ونجح الاتحاد في حسم المباراة بنتيجة 97-88.
ومنذ نسخة 2019-2020 تواجه الفريقان في 4 نهائيات من قبل وحسم الاتحاد السكندري اللقب في ثلاثة منهم.