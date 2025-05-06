كرة سلة - نهائي مكرر.. الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلي من أجل لقب الكأس

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 23:22

كتب : FilGoal

كايل فيناليس - الاتحاد ضد الزمالك كرة سلة

تأهل الاتحاد السكندري لنهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي عقب تخطي الزمالك في نصف النهائي.

وتغلب الاتحاد على الزمالك بنتيجة 97-88 في مباراة مثيرة لم تُحسم إلا في الفترة الرابعة.

ويواجه الاتحاد فريق الأهلي في النهائي للمرة الخامسة بآخر 6 نسخ أقيمت.

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وكان الاتحاد قد توج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة على حساب الأهلي أيضا.

وبدأ الزمالك المباراة بتفوق في الفترة الأولى وحسمها بالفعل بنتيجة 26-20.

واستمر تألق الزمالك في الفترة الثانية، حتى استعاد الاتحاد توازنه في نهاية الفترة وانتهت بالتعادل 47-47.

وشهدت الفترة الثالثة إثارة كبرى من انتهت بتقدم الاتحاد بنتيجة 65-61.

وتفوق الاتحاد في الفترة الرابعة بعد تألق من أحمد عادل "دولا" بثلاثيات متتالية.

ونجح الاتحاد في حسم المباراة بنتيجة 97-88.

ومنذ نسخة 2019-2020 تواجه الفريقان في 4 نهائيات من قبل وحسم الاتحاد السكندري اللقب في ثلاثة منهم.

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