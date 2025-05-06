كرة سلة - نهائي مكرر.. الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلي من أجل لقب الكأس

تأهل الاتحاد السكندري لنهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي عقب تخطي الزمالك في نصف النهائي.

وتغلب الاتحاد على الزمالك بنتيجة 97-88 في مباراة مثيرة لم تُحسم إلا في الفترة الرابعة.

ويواجه الاتحاد فريق الأهلي في النهائي للمرة الخامسة بآخر 6 نسخ أقيمت.

وكان الاتحاد قد توج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة على حساب الأهلي أيضا.

وبدأ الزمالك المباراة بتفوق في الفترة الأولى وحسمها بالفعل بنتيجة 26-20.

واستمر تألق الزمالك في الفترة الثانية، حتى استعاد الاتحاد توازنه في نهاية الفترة وانتهت بالتعادل 47-47.

وشهدت الفترة الثالثة إثارة كبرى من انتهت بتقدم الاتحاد بنتيجة 65-61.

وتفوق الاتحاد في الفترة الرابعة بعد تألق من أحمد عادل "دولا" بثلاثيات متتالية.

ونجح الاتحاد في حسم المباراة بنتيجة 97-88.

ومنذ نسخة 2019-2020 تواجه الفريقان في 4 نهائيات من قبل وحسم الاتحاد السكندري اللقب في ثلاثة منهم.