ذا أثلتيك: اتفاق نهائي برحيل أنشيلوتي بعد الكلاسيكو.. والمدرب يسافر إلى البرازيل

كشف موقع ذا أثلتيك عن اتفاق ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي على إنهاء التعاقد عقب مباراة الكلاسيكو.

ويستضيف برشلونة منافسه ريال مدريد في الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني.

وأشار الموقع إلى أن الإعلان عن فسخ التعاقد سيكون بعد الكلاسيكو، سواء كانت النتيجة في صالح ريال مدريد والعودة للمنافسة على اللقب، أو الخسارة والابتعاد عن لقب الليجا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر.

وتابع موقع ذا أثلتيك "يسافر أنشيلوتي إلى البرازيل لقيادة المنتخب أمام الإكوادور وباراجواي في يونيو بتصفيات كأس العالم".

ويلتقي المنتخب البرازيلي أمام الإكوادور يوم 6 يونيو، قبل مواجهة باراجواي يوم 11 من الشهر ذاته.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم برصيد 21 نقطة.

الموقع أضاف "هذا الانفصال متفق عليه بين الطرفين قبل رحيل المدرب الإيطالي لقيادة المنتخب البرازيلي."

ويعمل ريال مدريد منذ أيام قليلة على اختيار المدرب الذي سيتولى مسؤولية الفريق في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق أنشيلوتي خلال فترتين مع ريال مدريد 15 بطولة، 3 دوري أبطال أوروبا، و3 كأس العالم للاندية، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي، ولقبين للدوري الإسباني، ولقبين لكأس ملك إسبانيا ومثلهما لكأس السوبر الإسباني.