ذا أثلتيك: اتفاق نهائي برحيل أنشيلوتي بعد الكلاسيكو.. والمدرب يسافر إلى البرازيل

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 22:59

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشف موقع ذا أثلتيك عن اتفاق ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي على إنهاء التعاقد عقب مباراة الكلاسيكو.

ويستضيف برشلونة منافسه ريال مدريد في الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني.

وأشار الموقع إلى أن الإعلان عن فسخ التعاقد سيكون بعد الكلاسيكو، سواء كانت النتيجة في صالح ريال مدريد والعودة للمنافسة على اللقب، أو الخسارة والابتعاد عن لقب الليجا.

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: إذا فزنا بالكلاسيكو سيظل حسم لقب الدوري في يد برشلونة أنشيلوتي يحدد موعد الإعلان عن مستقبله مع ريال مدريد لاختيار مدربه الجديد.. الهلال يفاوض أنشيلوتي وأليجري وثنائي الدوري الإنجليزي

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر.

وتابع موقع ذا أثلتيك "يسافر أنشيلوتي إلى البرازيل لقيادة المنتخب أمام الإكوادور وباراجواي في يونيو بتصفيات كأس العالم".

ويلتقي المنتخب البرازيلي أمام الإكوادور يوم 6 يونيو، قبل مواجهة باراجواي يوم 11 من الشهر ذاته.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم برصيد 21 نقطة.

الموقع أضاف "هذا الانفصال متفق عليه بين الطرفين قبل رحيل المدرب الإيطالي لقيادة المنتخب البرازيلي."

ويعمل ريال مدريد منذ أيام قليلة على اختيار المدرب الذي سيتولى مسؤولية الفريق في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق أنشيلوتي خلال فترتين مع ريال مدريد 15 بطولة، 3 دوري أبطال أوروبا، و3 كأس العالم للاندية، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي، ولقبين للدوري الإسباني، ولقبين لكأس ملك إسبانيا ومثلهما لكأس السوبر الإسباني.

أنشيلوتي ريال مدريد الدوري الإسباني الكلاسيكو
نرشح لكم
سبورت: برشلونة يتفق على تجديد عقد يامال حتى 2030.. وينتظر إتمامه 18 عاما رافينيا: تشافي كان يستبدلني دون أن يفكر.. ولسنا مرشحين للتتويج بأبطال أوروبا الخامس له.. ريليفو: تعيين هيرنانديز هيرنانديز حكما للكلاسيكو الكلاسيكو قد يكون اللقاء الأخير.. أثلتيك: ريال مدريد وأنشيلوتي يتفقان على فسخ العقد ذا أثلتيك: ألكسندر أرنولد ينضم إلى ريال مدريد لمدة 6 سنوات تبدأ في يوليو تقرير: من أجل مونديال الأندية.. عرض من ريال مدريد لـ ليفربول لضم أرنولد قائمة برشلونة - عودة ليفاندوفسكي أمام إنتر.. واستمرار غياب بالدي تقرير: رافينيا كان على وشك اللعب بقميص إيطاليا في يورو 2020
أخر الأخبار
رئيس الخلود السعودي: سنرسل ديانج في طائرة خاصة إذا طلبه الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
بسيناريو خيالي.. إنتر يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بفوز مثير على برشلونة 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الدوري السعودي - إصابة جواو كوستا بقطع في الرباط الصليبي ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - القباني يدخل دائرة المرشحين لخلافة عبد الواحد السيد ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - نهائي مكرر.. الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلي من أجل لقب الكأس 2 ساعة | كرة سلة
ذا أثلتيك: اتفاق نهائي برحيل أنشيلوتي بعد الكلاسيكو.. والمدرب يسافر إلى البرازيل 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 2 خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته 3 في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي 4 في الجول يكشف موقف 16 لاعبا في الأهلي بنهاية الموسم الجاري