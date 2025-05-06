تعادل سلبي بين زد والاتحاد يرضي الطرفين في صراع الهروب من الهبوط

تعادل زد والاتحاد السكندري سلبيا دون أهداف ضمن الجولة الخامسة من مرحلة تحديد الهبوط بمسابقة الدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وحافظ زد على صدارة مجموعة الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة.

زد الذي يبتعد عن صراع الهبوط، سيضمن البقاء رسميا في حالة جمعه 4 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث.

وسيهبط إلى الدرجة الثانية فريقين من مجموعة الهبوط حيث يقبع مودرن في ذيل الدوري برصيد 15 نقطة.

وتختتم مباريات تلك الجولة بمواجهتي الجونة أمام مودرن سبورت، والإسماعيلي في مواجهة إنبي.

بدأت المباراة بضغط وسيطرة من لاعبي زد، سدد مصطفى سعد في الدقيقة الثامنة تصدى لها المهدي سليمان حارس الاتحاد.

وحاول زد مجددا عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 13 تصدى لها الحارس.

وواصل المهدي سليمان تألقه وتصدى لتسديدة قوية من شادي حسين على حدود منطقة الجزاء.

وجاءت أخطر الفرص في الشوط الأول للاتحاد السكندري في الدقيقة 37 بعد كرة عرضية تابعها الظهير الأيمن أحمد أيمن رأسية مرت بجوار القائم بقليل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني هدأت المباراة، ولم يشكل الفريقان أي خطورة على المرمى، ليستمر التعادل السلبي حتى نهاية الشوط الثاني والمباراة بالتعادل السلبي.