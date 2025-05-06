مؤتمر أرتيتا: نريد كتابة التاريخ.. والفوز بالألقاب يحتاج هذا الأمر

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 21:57

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

شدد ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال على جاهزية فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان.

ويحل أرسنال ضيفا على باريس سان جيرمان غدا الأربعاء ضمن نصف نهائي دوري أطبال أوروبا.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: "نحن على بُعد فوز واحد من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا وكتابة التاريخ، علينا تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق ذلك".

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وأضاف "سنقيم تيمبر لمعرفة ما إذا كان بإمكانه البدء أساسيا غدا. كالافيوري تدرب جيدا وجاهز للعب".

وكشف "كيفيور يستحق التقدير لأنه لم يلعب كثيرا ووجد نفسه فجأة في أصعب موقف لقد كان استثنائيا".

وأتم "الفوز بالألقاب يعني التواجد في اللحظة المناسبة والمكان المناسب. ليفربول فاز بالدوري بنقاط أقل مما حققناه في الموسمين الماضيين".

وفاز باريس سان جيرمان على أرسنال في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة المنتصر في النصف النهائي الآخر بين إنتر وبرشلونة.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان أرسنال
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