انتهت أبطال أوروبا – إنتر (4)-(3) برشلونة.. تأهل الفريق الإيطالي
الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 21:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ضد برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة بفوز إنتر
ق 114: سومير يواصل التألق أمام لامين
ق 110: تسديدة من فراتيزي وتشيزني يتألق
ق 108: عرضية من لامين ورأسية من ليفا تمر أعلى العارضة
ق 98: جوووووول فراتيزي
انطلاق الوقت الإضافي
نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 3-3 مثل مباراة الذهاب
ق 90+2: جووووووووول أتشيربي والثالث وهدف التعادل في الوقت القاتل
ق 88: جوووووول رافينيا والثالث
ق 77: تسديدة قوية من لامين والحارس يتألق
ق 69: إلغاء ركلة الجزاء واحتساب ركلة حرة
ق 67: ركلة جزاااء لصالح لامين يامال بعد عرقلة من قبل مخيتاريان
ق 60: جووووووووول أولمو والتعادل
ق 57: سومير يتعملق أمام جارسيا
ق 54: جوووووول إريك
ق 51: هدف ثالث ولكن تسلل
انطلاق الشووط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم إنتر بهدفين
ق 45: جوووووووول هاكان والثاني من ركلة جزاء
ق 44: ركلة جزااااء
ق 43: مطالبات بركلة جزاء ضد كوبارسي على لاوتارو
ق 40: هاكان يهدر الثاني من داخل منطقة الجزاء
ق 35: فرصة من لامين يامال وعرضية تمر من أمام فيران توريس
ق 28: تسديدة من داني أولمو تصطدم في الدفاع وتخرج ركنية
ق 25: فرصة خطيرة لبرشلونة من داني أولمو ومطالبات بركلة جزاء
ق 21: جوووووول أول
ق 16: مرتدات خطيرة من إنتر
انطلاق المباراة