انتهت أبطال أوروبا – إنتر (4)-(3) برشلونة.. تأهل الفريق الإيطالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ضد برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز إنتر

ق 114: سومير يواصل التألق أمام لامين

ق 110: تسديدة من فراتيزي وتشيزني يتألق

ق 108: عرضية من لامين ورأسية من ليفا تمر أعلى العارضة

ق 98: جوووووول فراتيزي

انطلاق الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 3-3 مثل مباراة الذهاب

ق 90+2: جووووووووول أتشيربي والثالث وهدف التعادل في الوقت القاتل

ق 88: جوووووول رافينيا والثالث

ق 77: تسديدة قوية من لامين والحارس يتألق

ق 69: إلغاء ركلة الجزاء واحتساب ركلة حرة

ق 67: ركلة جزاااء لصالح لامين يامال بعد عرقلة من قبل مخيتاريان

ق 60: جووووووووول أولمو والتعادل

ق 57: سومير يتعملق أمام جارسيا

ق 54: جوووووول إريك

ق 51: هدف ثالث ولكن تسلل

انطلاق الشووط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إنتر بهدفين

ق 45: جوووووووول هاكان والثاني من ركلة جزاء

ق 44: ركلة جزااااء

ق 43: مطالبات بركلة جزاء ضد كوبارسي على لاوتارو

ق 40: هاكان يهدر الثاني من داخل منطقة الجزاء

ق 35: فرصة من لامين يامال وعرضية تمر من أمام فيران توريس

ق 28: تسديدة من داني أولمو تصطدم في الدفاع وتخرج ركنية

ق 25: فرصة خطيرة لبرشلونة من داني أولمو ومطالبات بركلة جزاء

ق 21: جوووووول أول

ق 16: مرتدات خطيرة من إنتر

انطلاق المباراة