انتهت كرة سلة - الزمالك (88)-(97) الاتحاد.. تأهل زعيم الثغر

كرة سلة - نهائي مكرر.. الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلي من أجل لقب الكأس

كرة سلة - للمرة 12 على التوالي.. الأهلي يحجز مقعده في نهائي الكأس

خبر في الجول - مدرب الزمالك يستبعد أحمد إسماعيل بعد عدة مشادات