انتهت كرة سلة - الزمالك (88)-(97) الاتحاد.. تأهل زعيم الثغر
الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 21:06
كتب : FilGoal
يواجه الزمالك فريق الاتحاد ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة.
ويصعد الفائز لملاقاة الأهلي في المباراة النهائية.
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نهاية المباراة بتأهل الاتحاد
ق1:00 تقدم الاتحاد 90-81
ق2:44 دولا يواصل ثلاثياته والنتيجة 82-70 لصالح الاتحاد
ق4:30 الاتحاد يتقدم 76-70
ق7:30 التعادل 68-68
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة بتقدم الزمالك 65-61
ق1:00 تقدم الزمالك 61-59
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية بالتعادل 47-47
ق1:25 التعادل بثلاثية من ميدو 45-45
ق5:00 تقدم الزمالك 41-34
ق7:13 ثلاثية من دولا والفارق يتقلص 34-27 لصالح الزمالك
ق8:37 تقدم الزمالك بنتيجة 31-20
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى 26-20 لصالح الزمالك
ق2:45 الزمالك متقدم 22-17
ق6:27 تقدم الزمالك 12-9
انطلاق المباراة
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