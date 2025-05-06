مباشر كرة سلة - الزمالك (79)-(86) الاتحاد.. الفترة الرابعة

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 21:06

كتب : FilGoal

خالد عبد الناصر - الزمالك ضد الاتحاد كرة سلة

يواجه الزمالك فريق الاتحاد ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة.

ويصعد الفائز لملاقاة الأهلي في المباراة النهائية.

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ق2:44 دولا يواصل ثلاثياته والنتيجة 82-70 لصالح الاتحاد

ق4:30 الاتحاد يتقدم 76-70

ق7:30 التعادل 68-68

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الزمالك 65-61

ق1:00 تقدم الزمالك 61-59

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بالتعادل 47-47

ق1:25 التعادل بثلاثية من ميدو 45-45

ق5:00 تقدم الزمالك 41-34

ق7:13 ثلاثية من دولا والفارق يتقلص 34-27 لصالح الزمالك

ق8:37 تقدم الزمالك بنتيجة 31-20

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى 26-20 لصالح الزمالك

ق2:45 الزمالك متقدم 22-17

ق6:27 تقدم الزمالك 12-9

انطلاق المباراة

كرة سلة كأس مصر الزمالك الاتحاد
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