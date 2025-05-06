تشكيل دوري الأبطال - إنتر بلا تغييرات أمام برشلونة

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 20:57

كتب : FilGoal

إنتر

حافظ سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر على تشكيل فريقه أمام برشلونة.

ويلعب إنتر ضد برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب جوسيبي مياتزا.

ويشارك لاوتارو مارتينيز في تشكيل إنتر الأساسي بعد تأكد جاهزيته للمباراة.

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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 3-3 في إسبانيا.

وجاء تشكيل إنتر كالآتي:

المرمى: يان سومير

الدفاع: يان بيسيك – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

الوسط: دينزل دومفريز – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوغلو – هينريك مخيتاريان – فيدريكو دي ماركو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام

برشلونة إنتر دوري أبطال أوروبا
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