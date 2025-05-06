تقرير: مارسليا في مفاوضات متقدمة مع مدافع النصر

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 20:56

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

دخل مارسيليا الفرنسي في مفاوضات متقدمة مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت لاعب النصر السعودي.

ويمتد تعاقد لابورت مع النصر حت صيف 2026.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن نادي مارسيليا دخل في مفاوضات متقدمة مع لابورت لضمة بداية من الموسم المقبل.

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واوضحت التقارير ذاتها أن روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا يجد في لابورت الخيار الأنسب لتدعيم دفاعات فريقه.

لابورت ارتبط بالانتقفال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكانت بعض التقارير الإسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ريال مدريد رغب في ضم لابورت بالصيف بشرط أن يفسخ تعاقده مع النصر السعودي ولكن ذلك لم يحدث.

لابورت انضم إلى صفوف النصر قادما من مانشستر سيتي صيف 2023 مقابل نحو 24 مليون جنيه إسترليني.

إيمريك صاحب الـ30 عاما لعب بقميص النصر 69 مباراة وسجل 9 أهداف.

لابورت مارسيليا النصر السعودي
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