تعقد موقف مصر.. زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف في كأس الأمم الإفريقية للشباب

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 20:54

كتب : FilGoal

زامبيا أمام تنزانيا - كأس الأمم الإفريقية للشباب

فاز منتخب زامبيا للشباب تحت 20 سنة على حساب تنزانيا بهدف نظيف في الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وتنظم مصر كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو.

أحرز هدف المباراة التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس، اللاعب جوزيف سابوبو قائد منتخب زامبيا في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

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ويعد هدف زامبيا اليوم هو الأول في كأس الأمم بعد التعادل سلبيا مع سيراليون ومصر في الجولتين السابقتين.

ورفع المنتخب الزامبي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني ليتراجع المنتخب المصري إلى ثالث المجموعة بـ4 نقاط، فيما فشل المنتخب التزاني في جمع أي نقطة بعد 3 جولات بـ3 خسائر.

ويلتقي بعد قليل في تمام التاسعة المنتخب الجنوب إفريقي أمام منتخب سيراليون في إطار الجولة الرابعة.

وتعد تلك المباراة الأخيرة لسيراليون في دور المجموعات.

ولا يخوض المنتخب المصري مباراة في تلك الجولة، فيما تنتظره مواجهة وحيدة أمام تنزانيا متذيل المجموعة.

ويلتقي في الجولة الأخيرة منتخب مصر أمام تنزانيا، فيما يواجه جنوب إفريقيا نظيره الزامبي.

ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاث إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى صاحبي أفضل مركز ثالث.

وسيتم حذف مباريات الفريق الأخير من المجموعة الأولى لاحتساب صاحبي أفضل مركز ثالث.

ترتيب المجموعة

1 - سيراليون 7 نقاط من 3 مباريات

2 - زامبيا 5 نقاط من 3 مباريات

3 - مصر 4 نقاط من 3 مباريات

4 - جنوب إفريقيا 3 نقاط من مباراتين

5 - تنزانيا 0 نقاط من 3 مباريات

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