تشكيل دوري الأبطال – إريك أساسي مع برشلونة ضد إنتر.. وعودة ليفاندوفسكي للدكة

دفع هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الإسباني بـ إريك جارسيا في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي.

ويلعب برشلونة ضد إنتر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب جوسيبي مياتزا.

ويشارك جارسيا في التشكيل الأساسي بدلا من جول كوندي الغائب للإصابة.

كما عاد روبرت ليفاندوفسكي لمقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: فوتشيك تشيزني

الدفاع: إريك جارسيا – باو كوبارسي – إينيجو مارتينيز – جيرارد مارتين

الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – داني أولمو

الهجوم: لامين يامال – فيران توريس – رافينيا

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 3-3 في إسبانيا.