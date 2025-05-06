كرة سلة - للمرة 12 على التوالي.. الأهلي يحجز مقعده في نهائي الكأس

حجز فريق الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة بعد تخطي سبورتنج.

وتغلب الأهلي على سبورتنج بنتيجة 92-54 في افتتاح نصف نهائي كأس مصر.

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر للمرة 12 على التوالي.

وحسم الأهلي تفوقه في المباراة منذ الفترة الأولى والتي حسمها بنتيجة 28-15.

بينما وسع الفارق مع نهاية الفترة الثانية بنتيجة 55-29، قبل أن يؤكد تفوقه بنتيجة 77-46 مع نهاية الفترة الثالثة.

ولم تشهد الفترة الرابعة اختلاف مع تألق لاعبي الأهلي وحسم المباراة بنتيجة 92-54.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في المباراة النهائية.

ومن المقرر إقامة النهائي على صالة 6 أكتوبر يوم الخميس.

وكان الاتحاد السكندري قد توج بلقب النسخة الماضية بعد الفوز على الأهلي في النهائي.