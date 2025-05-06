انتهت في الدوري - زد (0)-(0) الاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد الاتحاد السكندري.

ويلعب زد ضد الاتحاد السكندري ضمن الجولة الخامسة من مرحلة تحديد الهبوط بمسابقة الدوري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 74: 3 تبديلات لزد بنزول عبد الرحمن البانوبي ورشيد أحمد وأحمد الصغيري بدلا من مصطفى سعد ومصطفى زيكو وبيتر موتوموسي

ق 55: كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد على رأس يوسف نبيه الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

ق 37: أخطر فرص الشوط الأول تضيع.. كرة عرضية لعبها الظهير الأيمن أحمد أيمن رأسية مرت بجوار القائم بقليل.

ق 17: كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد على رأس فادي فريد الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

ق 13: محاولة جديدة لصالح نادي زد من خارج منطقة الجزاء عن طريق زيكو تصدى لها حارس المرمى.

ق 8: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح زد عن طريق مصطفى سعد تصدى لها حارس المرمى.

بداية المباراة