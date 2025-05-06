انتهت في الدوري - زد (0)-(0) الاتحاد

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 19:58

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري ضد زد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد الاتحاد السكندري.

ويلعب زد ضد الاتحاد السكندري ضمن الجولة الخامسة من مرحلة تحديد الهبوط بمسابقة الدوري.

لمتابعة مباراة الاتحاد ضد زد دقيقة بدقيقة اضغط هنا

أخبار متعلقة:
ترتيب هدافي الدوري المصري - منسي وفيصل يتقدما على عاشور وبن حمودة الدوري المصري – موعد مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز والقناة الناقلة الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد المصري والقناة الناقلة خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 74: 3 تبديلات لزد بنزول عبد الرحمن البانوبي ورشيد أحمد وأحمد الصغيري بدلا من مصطفى سعد ومصطفى زيكو وبيتر موتوموسي

ق 55: كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد على رأس يوسف نبيه الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

ق 37: أخطر فرص الشوط الأول تضيع.. كرة عرضية لعبها الظهير الأيمن أحمد أيمن رأسية مرت بجوار القائم بقليل.

ق 17: كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد على رأس فادي فريد الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

ق 13: محاولة جديدة لصالح نادي زد من خارج منطقة الجزاء عن طريق زيكو تصدى لها حارس المرمى.

ق 8: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح زد عن طريق مصطفى سعد تصدى لها حارس المرمى.

بداية المباراة

زد الاتحاد السكندري
نرشح لكم
رئيس الخلود السعودي: سنرسل ديانج في طائرة خاصة إذا طلبه الأهلي خبر في الجول - القباني يدخل دائرة المرشحين لخلافة عبد الواحد السيد في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والرمادي لإتمام الاتفاق وخلافة بيسيرو تعادل سلبي بين زد والاتحاد يرضي الطرفين في صراع الهروب من الهبوط صفقة الأهلي - محمد علي بن رمضان.. متعدد المواهب و"القطعة المفقودة" في الأهلي هدف ملغي وبطاقة حمراء.. سموحة وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا في صراع الهبوط التشكيل - زيكو وشادي حسين يقودان هجوم زد.. والمهدي سليمان يحرس مرمى الاتحاد
أخر الأخبار
رئيس الخلود السعودي: سنرسل ديانج في طائرة خاصة إذا طلبه الأهلي 31 دقيقة | الدوري المصري
بسيناريو خيالي.. إنتر يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بفوز مثير على برشلونة 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الدوري السعودي - إصابة جواو كوستا بقطع في الرباط الصليبي 59 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - القباني يدخل دائرة المرشحين لخلافة عبد الواحد السيد ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - نهائي مكرر.. الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلي من أجل لقب الكأس 2 ساعة | كرة سلة
ذا أثلتيك: اتفاق نهائي برحيل أنشيلوتي بعد الكلاسيكو.. والمدرب يسافر إلى البرازيل 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 2 خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته 3 في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي 4 في الجول يكشف موقف 16 لاعبا في الأهلي بنهاية الموسم الجاري