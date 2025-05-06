هدف ملغي وبطاقة حمراء.. سموحة وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا في صراع الهبوط

اشتعل صراع الهبوط بمسابقة الدوري بعد تعادل سموحة وطلائع الجيش.

وتعادل طلائع الجيش ضد سموحة 0-0 ضمن الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية (مرحلة الهبوط).

محمد فتح الله مدافع طلائع الجيش حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث.

كما وصل سموحة إلى الرصيد ذاته ويحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن طلائع الجيش.

وصف المباراة

بدأ سموحة المباراة بضغط هجومي على مرمى طلائع الجيش بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وأهدر صامويل أمادي فرصة هدف محقق لنادي سموحة بعدما سدد الكرة في العارضة والمرمى خالي.

وألغى حكم المباراة هدفا سجله عبد الرحمن عامر لنادي سموحة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وحصل محمد فتح الله مدافع طلائع الجيش على البطاقة الحمراء في الدقيقة 89.

وفشلت محاولات الفريقين خلال الدقائق المتبقية للتسجيل.