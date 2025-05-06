التشكيل - زيكو وشادي حسين يقودان هجوم زد.. والمهدي سليمان يحرس مرمى الاتحاد

يلتقي زد أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة في الأسبوع الخامس من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري.

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط برصيد 28 نقطة، فيما يحل الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

ويبدأ حمادة صدقي المدير الفني لزد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي جمال - محمد إسماعيل - أحمد طارق - أحمد سيد عبد النبي

الوسط: بيتر موتوموسي - ماتا ماجاسا

وسط الهجوم: أحمد عادل - مصطفى زيكو - مصطفى سعد

الهجوم: شادي حسين

فيما يبدأ مجدي عبد العاطي المدير الفني للاتحاد السكندري بالتشكيل التالي:

المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: محمد مغربي - مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – أحمد أيمن

الوسط: كريم الديب – ناصر ناصر - عمر الوحش

الهجوم: عمرو جمعة – إسلام سمير - فادي فريد