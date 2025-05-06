التشكيل - زيكو وشادي حسين يقودان هجوم زد.. والمهدي سليمان يحرس مرمى الاتحاد

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

شادي حسين - زيكو - زد - غزل المحلة

يلتقي زد أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة في الأسبوع الخامس من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري.

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط برصيد 28 نقطة، فيما يحل الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

ويبدأ حمادة صدقي المدير الفني لزد بالتشكيل التالي:

أخبار متعلقة:
هيثم شعبان: صنعنا عدد مقبول من الفرص ضد زد.. وكنا أقرب للفوز خبر في الجول - مدير رياضي برتغالي لـ زد للمرة الأولى.. طلائع الجيش يتعادل مع زد دون أهداف

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي جمال - محمد إسماعيل - أحمد طارق - أحمد سيد عبد النبي

الوسط: بيتر موتوموسي - ماتا ماجاسا

وسط الهجوم: أحمد عادل - مصطفى زيكو - مصطفى سعد

الهجوم: شادي حسين

فيما يبدأ مجدي عبد العاطي المدير الفني للاتحاد السكندري بالتشكيل التالي:

المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: محمد مغربي - مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – أحمد أيمن

الوسط: كريم الديب – ناصر ناصر - عمر الوحش

الهجوم: عمرو جمعة – إسلام سمير - فادي فريد

زد الاتحاد السكندري الدوري شادي حسين
نرشح لكم
خبر في الجول - القباني يدخل دائرة المرشحين لخلافة عبد الواحد السيد في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والرمادي لإتمام الاتفاق وخلافة بيسيرو تعادل سلبي بين زد والاتحاد يرضي الطرفين في صراع الهروب من الهبوط صفقة الأهلي - محمد علي بن رمضان.. متعدد المواهب و"القطعة المفقودة" في الأهلي انتهت في الدوري - زد (0)-(0) الاتحاد هدف ملغي وبطاقة حمراء.. سموحة وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا في صراع الهبوط كرة يد - قناة الأهلي: إتمام ضم علي زين للمشاركة في بطولتي السوبر وكأس الكؤوس
أخر الأخبار
خبر في الجول - القباني يدخل دائرة المرشحين لخلافة عبد الواحد السيد 34 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 34 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 38 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - نهائي مكرر.. الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلي من أجل لقب الكأس 49 دقيقة | كرة سلة
ذا أثلتيك: اتفاق نهائي برحيل أنشيلوتي بعد الكلاسيكو.. والمدرب يسافر إلى البرازيل ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والرمادي لإتمام الاتفاق وخلافة بيسيرو ساعة | الكرة المصرية
تعادل سلبي بين زد والاتحاد يرضي الطرفين في صراع الهروب من الهبوط ساعة | الدوري المصري
مؤتمر رايس: أثبتنا قدرتنا على التعامل مع المواقف الصعبة.. وعلينا التحلي بالشجاعة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 2 خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته 3 في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي 4 في الجول يكشف موقف 16 لاعبا في الأهلي بنهاية الموسم الجاري