كرة يد - قناة الأهلي: إتمام ضم علي زين للمشاركة في بطولتي السوبر وكأس الكؤوس

أعلنت قناة النادي الأهلي إتمام فريق رجال كرة اليد تعاقده مع علي زين لاعب منتخب مصر ودينامو بوخارست الروماني.

وكشفت قناة الأهلي عن ضم علي زين لمدة شهر على سبيل الإعارة من النادي الروماني.

ويأتي ذلك من أجل المشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

ومن المقرر أن تنطلق كأس السوبر الإفريقي يوم 12 مايو المقبل.

وسيواجه الأهلي غريمه الزمالك في دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وتؤهل بطولة السوبر الإفريقي إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وبدأ علي زين مسيرته في الأهلي وتدرج في الفئات العمرية ثم انتقل للعب في تونس والجزيرة الإماراتي والشارقة وبرشلونة.

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية المقبلة والمقرر إقامتها في مصر نوفمبر المقبل، بعد التتويج بلقب الدوري المصري.