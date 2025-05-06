طرح الدفعة الأولى من تذاكر كأس العالم 2026 للبيع
الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 19:11
كتب : FilGoal
طُرحت اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، الدفعة الأولى من تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة للبيع.
وتأتي الدفعة الأولى التي طُرحت للبيع من التذاكر لفئة الضيافة الفاخرة.
ومن المتوقع أن يتم طرح التذاكر العادية للبيع في وقت لاحق من العام الجاري.
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا في كندا والمكسيك.
وتُلعب البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، بعد أن كانت تشهد مشاركة 32 منتخبا في النسخ السابقة.
وتنطلق البطولة يوم 11 يونيو 2026، وتقام مباراة النهائي يوم 19 يوليو 2026.
وتستضيف البطولة 16 مدينة أمريكية وكندية ومكسيكية.
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