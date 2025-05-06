سبورت: برشلونة يتفق على تجديد عقد يامال حتى 2030.. وينتظر إتمامه 18 عاما

ينتظر برشلونة إتمام لامين يامال 18 عاما من أجل توقيع عقد تجديد تعاقده مع الفريق.

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ويتم لامين يامال 18 عاما يوم 13 يوليو المقبل.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن توصل برشلونة لاتفاق بالتعاقد مع يامال حتى صيف 2030.

ويستهدف برشلونة من ذلك التعاقد تأمين استمرار اللاعب الأبرز من ناشئي لا ماسيا منذ ليونيل ميسي.

ويرتبط بذلك لامين بتعاقد مع برشلونة حتى يتم 23 عاما.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد، لكن من المقرر أن يتضمن راتبا وشرطا جزائيا يتماشى مع الوضع الجديد للاعب.

وقدمت رابطة الدوري الإسباني بندا رئيسيا يسمح للأندية تجديد عقود اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما حتى لو لم يكن لديهم مساحة في سقف رواتبهم.

ويواجه برشلونة فريق إنتر ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما وسجل لامين يامال هدفا في المباراة.