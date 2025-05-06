اتحاد الكرة يضع خطة منتخب الناشئين استعدادا لكأس العالم

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة لخوض بطولة كأس العالم المقررة في قطر خلال الفترة في الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025

وقاد أحمد الكاس منتخب مصر للفوز بنتيجة 2-1 على أنجولا والتأهل لنهائيات المونديال.

واجتمع الكاس مع وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، ووليد مهدي المدير الإداري للمنتخب، في حضور من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن اتفاق الكاس على خوض معسكرات يتخللها بعض المباريات الودية من أجل تجهيز المنتخب بالشكل الأمثل قبل الدخول في غمار منافسات كأس العالم.

وستقام قرعة كأس العالم للناشئين يوم السبت 24 مايو في قطر، بجانب قرعة كأس العرب.

ولأول مرة منتخب مصر يتأهل لمونديال الناشئين منذ استضافة البطولة في 1997.

الكاس شدد على وجود فرصة لمنتخب مصر في التأهل والقتال عليها وبالفعل استطاع منتخب مصر كسر عقدة استمرت 28 عاما.

وسيكون منتخب مصر حاضرا بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم للناشئين في البطولة التي ستقام في قطر بنهاية العام الجاري في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.