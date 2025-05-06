مؤتمر حكيمي: نملك أحد أفضل الحراس في العالم.. وديمبلي عبقري بالكرة

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 18:56

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

كال أشرف حكيمي قائد باريس سان جيرمان المديح لزملائه في الفريق جيانلويجي دوناروما حارس المرمى، وعثمان ديمبلي.

وأوضح حكيمي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أرسنال: "نملك واحد من أفضل الحراس في العالم، ونحن على ثقة كبيرة به".

ويستضيف باريس سان جيرمان منافسه أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

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وأضاف قائد باريس "عثمان ديمبلي مختلف تماما وعبقري بالكرة، ومن أقل خطأ يمكن أن يستغله ويستفيد منه ويغير من نتيجة المباراة".

وعن جاهزية ديمبلي للمباراة رد "ديمبيلي تعافى بشكل جيد وأعتقد أنه جاهز للمشاركة".

وغاب ديمبيلي عن لقاء ستراسبورج السبت لحساب الجولة 32 من الدوري الفرنسي بسبب الإصابة، بعد أن تدرب بمفرده يوم الأحد قبل أن يشارك في التدريب الجماعي يوم الاثنين.

وأكمل حديثه عن مواجهة أرسنال "ستكون ليلة خاصة لكل مشجعي باريس سان جيرمان نظرا لأهمية هذه المباراة بالنسبة للنادي والمستوى الذي ننافس فيه".

وتابع "نحن على بعد خطوة واحدة من المباراة النهائية، ومررنا بلحظات صعبة حتى الوصول لتلك المرحلة،، وكان الجمهور دائما معنا، وهم يستحقون ذلك ونأمل أن نسعدهم".

وأتم حديثه عن أفضل مدرب في مسيرته "تدربت مع الكثير من المدربين المميزين، ولكن لويس إنريكي منحني الحرية والثقة".

وانتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان على حساب أرسنال بهدف نظيف على ملعب الإمارات في لندن.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من برشلونة أمام إنتر في نصف النهائي الآخر.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو الجاري.

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