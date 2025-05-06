انتهت كرة سلة - الأهلي (92)-(54) سبورتنج.. الأحمر يتأهل
الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 18:21
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام سبورتنج ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة.
وتقام المباراة على صالة 6 أكتوبر.
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نهاية المباراة بتأهل الأهلي بعد الفوز 92-54
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة بنتيجة 77-46
ق3:00 تقدم الأهلي 66-44
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 55-29
ق5:05 تقدم الأهلي بنتيجة 39-22
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى
تقدم الأهلي بنتيجة 28-15
ق5:03 تقدم الأهلي بنتيجة 17-7
انطلاق المباراة
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