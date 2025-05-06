انتهت كرة سلة - الأهلي (92)-(54) سبورتنج.. الأحمر يتأهل

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 18:21

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة

يلعب الأهلي أمام سبورتنج ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة.

وتقام المباراة على صالة 6 أكتوبر.

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نهاية المباراة بتأهل الأهلي بعد الفوز 92-54

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بنتيجة 77-46

ق3:00 تقدم الأهلي 66-44

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 55-29

ق5:05 تقدم الأهلي بنتيجة 39-22

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

تقدم الأهلي بنتيجة 28-15

ق5:03 تقدم الأهلي بنتيجة 17-7

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي سبورتنج كأس مصر
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