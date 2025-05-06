خبر في الجول – رضا شحاتة يقترب من تدريب حرس الحدود

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 18:09

كتب : عمرو نبيل

رضا شحاتة - الأهلي - الجونة

اقترب نادي حرس الحدود من الوصول إلى اتفاق مع رضا شحاتة بشأن تولي تدريب الفريق.

ويتولى أحمد زهران مهمة تدريب حرس الحدود في الوقت الحالي خلفا لمحمد يوسف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رضا شحاتة يقترب من تدريب نادي حرس الحدود وجلسة خلال الساعات المقبلة لإتمام الاتفاق بين الطرفين.

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رضا شحاتة سبق له تدريب الجونة والداخلية وغزل المحلة في مسابقة الدوري.

حرس الحدود الذي يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بدأ الموسم تحت قيادة محمد يوسف.

ومنذ أيام انتقل يوسف لتولي منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي.

وكلف حرس الحدود، أحمد زهران المدرب العام في جهاز محمد يوسف بتولي المهمة.

لكن الهزيمة القاسية لحرس الحدود أمام الأهلي بنتيجة 5-0 جعلت إدارة الفريق تناقش مصير الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

حرس الحدود رضا شحاتة
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