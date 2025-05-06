استدعاء كريستيانو جونيور لمنتخب البرتغال تحت 15 سنة
الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 18:05
كتب : FilGoal
تلقى كريستيانو رونالدو جونيور دعوة للمشاركة مع منتخب البرتغال تحت 15 سنة في الفترة المقبلة وذلك لأول مرة.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وكشفت صحيفة "أبولا البرتغالية" أن كريستيانو جونيور نجل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي، تلقى الاستدعاء الأول له مع منتخب البرتغال تحت 15 سنة.
وذلك للمشاركة معه في بطولة ودية دولية في كرواتيا خلال شهر مايو الجاري.
ونشر رونالدو صورة نجله على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام معلقا عليها: "فخور بك يا بني".
كما علق رونالدو على إمكانية اللعب مع نجله في المستقبل قائلا: "الأمر في يديه أكثر من يدي".
ويتواجد كريستيانو جونيور مع فريق النصر السعودي في الفترة الحالية.
نرشح لكم
تشكيل دوري الأبطال - إنتر بلا تغييرات أمام برشلونة تشكيل دوري الأبطال – إريك أساسي مع برشلونة ضد إنتر.. وعودة ليفاندوفسكي للدكة طرح الدفعة الأولى من تذاكر كأس العالم 2026 للبيع سبورت: برشلونة يتفق على تجديد عقد يامال حتى 2030.. وينتظر إتمامه 18 عاما مؤتمر حكيمي: نملك أحد أفضل الحراس في العالم.. وديمبلي عبقري بالكرة مؤتمر إنريكي: ديمبيلي جاهز لمواجهة أرسنال.. وجاهزون لجميع ظروف المباراة رومانو: فلامنجو يتوصل لاتفاق شفهي مع جورجينيو لضمه بيلد: مهلة 10 أيام أمام ساني لتحديد مستقبله مع بايرن