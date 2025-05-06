استدعاء كريستيانو جونيور لمنتخب البرتغال تحت 15 سنة

تلقى كريستيانو رونالدو جونيور دعوة للمشاركة مع منتخب البرتغال تحت 15 سنة في الفترة المقبلة وذلك لأول مرة.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر البرتغال

وكشفت صحيفة "أبولا البرتغالية" أن كريستيانو جونيور نجل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي، تلقى الاستدعاء الأول له مع منتخب البرتغال تحت 15 سنة.

وذلك للمشاركة معه في بطولة ودية دولية في كرواتيا خلال شهر مايو الجاري.

ونشر رونالدو صورة نجله على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام معلقا عليها: "فخور بك يا بني".

كما علق رونالدو على إمكانية اللعب مع نجله في المستقبل قائلا: "الأمر في يديه أكثر من يدي".

ويتواجد كريستيانو جونيور مع فريق النصر السعودي في الفترة الحالية.