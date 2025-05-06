استدعاء كريستيانو جونيور لمنتخب البرتغال تحت 15 سنة

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 18:05

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مع نجله

تلقى كريستيانو رونالدو جونيور دعوة للمشاركة مع منتخب البرتغال تحت 15 سنة في الفترة المقبلة وذلك لأول مرة.

وكشفت صحيفة "أبولا البرتغالية" أن كريستيانو جونيور نجل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي، تلقى الاستدعاء الأول له مع منتخب البرتغال تحت 15 سنة.

وذلك للمشاركة معه في بطولة ودية دولية في كرواتيا خلال شهر مايو الجاري.

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ونشر رونالدو صورة نجله على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام معلقا عليها: "فخور بك يا بني".

كما علق رونالدو على إمكانية اللعب مع نجله في المستقبل قائلا: "الأمر في يديه أكثر من يدي".

ويتواجد كريستيانو جونيور مع فريق النصر السعودي في الفترة الحالية.

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