دوري NBA – خسارة بوسطن وأوكلاهوما في أولى جولات نصف نهائي الأقسام

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 17:56

كتب : FilGoal

نيكولا يوكيتش

تلقى بوسطن سيلتيكس الخسارة في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي القسم الشرقي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA أمام نيويورك نيكس.

وفاز نيويورك نيكس خارج ملعبه على بوسطن في مباراة مثيرة بنتيجة 108-105.

واستطاع نيويورك بقيادة نجمه جيلين برونسون في الفوز على حامل اللقب، بعدما سجل 29 نقطة.

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في مباراة أخرى فاز دنفر ناجيتس على أوكلاهوما سيتي ثاندرز بنتيجة 121-119 في أولى جولات نصف نهائي القسم الغربي.

واستطاع دنفر الفوز على أوكلاهوما سيتي صاحب المركز الأول في القسم الغربي خلال الموسم الاعتيادي.

وتألق نيكولا يوكيتش في المباراة وسجل 42 نقطة لفريقه دنفر ناجيتس.

NBA دنفر ناجيتس
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