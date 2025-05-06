شراكة بين شركة الأهلي ومنصة FIFA Collect

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 17:37

كتب : حسام نور الدين

شراكة بين شركة الأهلي ومنصة FIFA Collect

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن توقيع شراكة استراتيجية كبرى مع منصة "FIFA Collect" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضحت شركة الأهلي أن النادي أصبح أول ناد من إفريقيا ينضم إلى هذه المنصة الرائدة، في خطوة تُمثل محورًا أساسيًا ضمن خطة النادي للتوسع الرقمي والتواصل مع جماهيره حول العالم.

وشهد توقيع مراسم العقد أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وأمير توفيق المدير التنفيذي، ونيرة علي مدير التسويق، وأحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل عقود الرعاية ومن شركة موديكس المسؤولة عن إدارة المشروع، أنتونيو لورينزون الرئيس التنفيذي للتسويق وعمر أولريخ الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال.

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وأوضحت شركة الأهلي أن "FIFA Collect" تعد أسرع منصات المقتنيات الرقمية نموًا في عالم الرياضة، وقد أحدثت ثورة في التفاعل بين الأندية وجماهيرها من خلال تقديم لحظات رقمية موثّقة وقابلة للاقتناء والتبادل، تمزج بين التوثيق والابتكار الرقمي بأسلوب تفاعلي غير مسبوق.

وأن تلك الشراكة جاءت في إطار الاستراتيجية التي تتبعها شركة الأهلي لكرة القدم لتعزيز مكانة النادي عالميًا والتعاون مع كبرى العلامات التجارية الدولية لتعظيم الإيرادات واستحداث مصادر دخل مبتكرة بالعملة الأجنبية.

الأهلي فيفا
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