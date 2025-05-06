تقرير: عرض إماراتي لـ مارسيل كولر

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 17:29

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

تلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الأهلي، عرضا من الدوري الإماراتي.

وكشفت صحيفة الإمارات اليوم عن تلقي كولر عرضا من أحد أندية دوري المحترفين الإماراتي بداية من الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن كولر سيحصل على راتب شهري يصل إلى 350 ألف يورو.

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وكان كولر يحصل على راتب شهري مقابل ما يقارب بين 220 إلى 250 ألف يورو مع الأهلي.

ولم يكشف التقرير اسم النادي الذي يرغب في التعاقد مع مارسيل كولر الموسم المقبل.

ويطالب كولر بقيمة العقد مع الأهلي كاملا حتى صيف 2026 لأن الأهلي فسخ التعاقد قبل شهرين من نهاية الموسم الجاري من طرف واحد، وبالتالي يحق له الحصول على قيمة السنة الإضافية.

ويحاول الأهلي حاليا إقناع كولر بتقليل المبلغ المالي الذي سيحصل عليه كولر، لكن المدرب يرفض حتى الآن.

وسيكون الأهلي ملزما بدفع راتب كولر بالكامل إلا إذا تعاقد كولر مع فريق جديد قبل نهاية فترة العقد، وقتها يتم خصم قيمة عقده مع الفريق الجديد من المبلغ الذي سيدفعه الأهلي للمدرب.

وتم تعيين المدرب البالغ من العمر 64 عاما قيادة الأهلي يوم 9 سبتمبر 2022.

وقاد السويسري فريق الأهلي في 159 مباراة وفاز في 106 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح وتعادل 39 وخسر 15 لقاء بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

وعادل رقم أكثر انتصارات متتالية للأهلي بـ21 انتصارا متتاليا بالتساوي بما حققه في 2003 و2004 و2005.

وأكثر مدرب في تاريخ الأهلي يفوز بعدد مباريات في كأس العالم للأندية بـ4 لقاءات.

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.

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