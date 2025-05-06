مؤتمر إنريكي: ديمبيلي جاهز لمواجهة أرسنال.. وجاهزون لجميع ظروف المباراة

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان جاهزية عثمان ديمبيلي لمواجهة أرسنال.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "تحدثنا عن الجوانب التي يمكننا تحسينها هجوميا ودفاعيا وتدربنا على تحسين ذلك، علينا الاستفادة مما يحدث قبل وأثناء وبعد المباراة".

وأضاف "نحن في نصف النهائي لأننا نستحق ذلك، فزنا في مباراة الذهاب وهدفنا الانتصار في لقاء العودة، إذا لم تسر الأمور كما نريد، فسنكون تنافسيين لقلب الظروف".

وأكمل "عثمان ديمبيلي تدرب معنا ليومين متتاليين، لذلك هو جاهز لخوض المباراة".

وتابع "كنت محظوظا بما يكفي لأتعرف على أرتيتا عندما كنا معا في برشلونة، أتذكره كلاعب صاحب شخصية قوية، كان لاعبا رائعا، وهو مدرب رائع أيضا، لقد رأيت ذلك من خلال عمله مع أرسنال، من الواضح أن لقاء الإياب سيكون معقد كما في الذهاب".

وواصل "بصراحة، لا أعتقد أن هناك خطا من خطوط أي فريق يتفوق على الآخر".

وشدد "جميع المدربين يتركون أثرا في لاعبيهم وفرقهم، طوال مسيرتي كنت دائما أقول إنني أمتلك لاعبين ممتازين، في كل فريق دربته أحاول أن أضيف مهارات فردية وجماعية".

وأتم "تلقى الفريق الكثير من الإشادة، وكان ذلك أحد أهدافي أن أقدم للجماهير أسلوب لعب جذابا، يشبه الذهاب إلى السينما أو حضور عرض فني، من الإيجابي جدا أن يتم الحديث عن ذلك".

وفاز باريس سان جيرمان على أرسنال في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة المنتصر في النصف النهائي الآخر بين إنتر وبرشلونة.