انتهت في الدوري المصري - سموحة (0)-(0) طلائع الجيش.. نقطة لكل فريق

يقدم FilGoal.com تغطية حية مباشرة لمباراة سموحة ضد طلائع الجيش في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري,

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نهاية الشوط الثاني

ق77 عرضية خطيرة من كريم طارق يبعدها مدافع سموحة من منطقة الخطورة

بداية الشوط الثاني

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بداية المباراة

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نهاية الشوط الأول

ق41 حكم المباراة يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو

ق39 ركلة حرة مباشرة لسموحة على يمين منطقة الجزاء، نفذها محمود صابر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها عبد الرحمن عامر برأسية وضعت الكرة داخل الشباك

ق18 فرصة خطيرة من سموحة لكن الكرة ترتطم بالقائم ليضيع فرصة هدف محقق

ق2 فرصة خطيرة مهدرة من فريق طلائع الجيش