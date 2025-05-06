خبر في الجول – تحديد جلسة بين الزمالك وبيسيرو لإنهاء التعاقد.. وصيغة لتجنب الأزمات

حدد الزمالك موعدا لعقد جلسة مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق لإنهاء التعاقد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك استقر على عقد جلسة مع بيسيرو عقب مران الفريق اليوم الثلاثاء لإنهاء التعاقد.

ويرغب الزمالك في إنهاء التعاقد من الطرفين وليس من طرف واحد حتى لا تكون هناك أزمات.

ويسعى الزمالك إلى حسم بديل بيسيرو قبل إنهاء التعاقد معه.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتجاه داخل إدارة الزمالك هو رحيل جوزيه بيسيرو وإسناد المهمة لمدرب مصري مؤقت لنهاية الموسم.

والأسماء المطروحة حتى الآن هم عبد الحميد بسيوني ومؤمن سليمان وأيمن الرمادي وطارق مصطفى.

وقال طارق مصطفى في وقت سابق لـFilGoal.com: "منتظر موافقة مسؤولي البنك الأهلي لتدريب الزمالك".

وأضاف "طلبت من إدارة الزمالك التفاوض مع البنك الأهلي للتوصل لاتفاق".

وأنهى حديثه قائلا: "الزمالك وجماهيره أصحاب الفضل علي وصنعوا طارق مطصفى".

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وتوقفت سلسلة الفوز المتتالي للبنك الأهلي في المباريات الـ3 الماضية قبل التعادل مع الأبيض.

يعد هدف ناصر منسي هو الأسرع في الموسم الحالي في الدوري بعد 23 ثانية.

وتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري بـ10، قبل أن يعادله أسامة فيصل.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس.