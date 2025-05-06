مدير الكرة بأبو قير لـ في الجول: لدينا ما يثبت عدم إصابة لاعب البلدية في الرأس

أوضح أحمد نبيل مدير الكرة في أبو قير للأسمدة أن أحمد معروف لاعب بلدية المحلة لم يتعرض لإصابة في الرأس عقب مباراة أبو قير للأسمدة ضد بلدية المحلة.

وقال نبيل لـ FilGoal.com: "عقب احتساب ركلة جزاء لفريقي اعترض الجهاز الفني لبلدية المحلة وهذا أمر طبيعي".

وأضاف "حدث اشتباك عقب انتهاء المباراة من أحد أفراد الجهاز الإداري لبلدية المحلة أسفر عنه إصابة اثنين من جمهور أبو قير للأسمدة".

وأكمل "تحمل النادي تكاليف علاج أحمد معروف في المستشفى وخرج منه بعد إجراء فحص شامل تبين عدم تعرضه لإصابة، ويوجد ما يثبت تحمل إدارة أبو قير لكافة التكاليف وإثبات عدم إصابته".

وتابع "لم يحدث أي اعتداء على حافلة بلدية المحلة واللاعب تم نقله إلى المستشفى عن طريق سيارة الإساعف المكلفة بالمباراة مع المدير الإداري لأبو قير للأسمدة لمرافقة اللاعب".

وواصل "وتم نقل اثنين من جماهير أبو قير للأسمدة بعد الاعتداء عليهما من قبل أحد أفراد الجهاز الفني لبلدية المحلة وفقا للفيديوهات المثبتة لدينا".

وأكمل "تقدمت بشكوى لمصطفى الشامي ضد أحد أفراد الجهاز الإداري لفريقه واحتراما له لم أرد على هذا الشخص".

وأنهى حديثه قائلا: "جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسيء لنادينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العلاقة محترمة بين إدارة الناديين ولن ننساق إلى التشكيك الموجه ضد هدفنا وهو الصعود للدوري الممتاز".