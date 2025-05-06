بسبب السباب الجماعي.. حرمان الأهلي من جماهيره لمباراتين

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 16:10

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي أمام الهلال السوداني

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات (المجموعة الأولى) في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة فاركو و بيراميدز:

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منع محمد حاتم محمد مدلك فريق بيراميدز من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه حكم المباراة.

مباراة الأهلي وحرس الحدود:

إقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الأهلي على أن يتم تطبيقهما خلال مباراتي الفريق القادمتين في الجولتين الخامسة والسادسة من المرحلة النهائية من مسابقة الدوري وتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب قيام جماهير الأهلي بتوجيه السباب بشكل جماعي.

مباراة بتروجيت وسيراميكا كليوباترا:

إيقاف اللاعب توفيق محمد توفيق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة.

مباراة البنك الأهلي والزمالك:

إيقاف أيمن عبد العزيز المدرب العام لفريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري المصري موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

الأهلي الزمالك بيراميدز الدوري المصري
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