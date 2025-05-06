الشامي لـ في الجول: تعرضنا للضرب بالعصي من جماهير أبو قير.. وإصابة لاعبنا بالرأس

شرح مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة ما حدث في مباراة فريقه ضد أبو قير للأسمدة.

وقال الشامي لـ FilGoal.com: "عقب مباراتنا ضد أبو قير للأسمدة على ملعبه هاجمتنا الجماهير وأصبحنا مهددين ولم يكن هناك تأمين وغادرت سيارة الإسعاف وقت اندلاع الاشتباكات".

وأضاف "تعرضنا للضرب بالعصي وتم الاعتداء أيضا على حافلة اللاعبين وتواصلت مع مدير أمن الإسكندرية لحمايتنا واستغرق الأمر ساعتين ونصف".

وتابع "أصيب أحمد معروف، مهاجم الفريق بضربة على رأسه مما أدى إلى فقدانه الوعي، وعند الاستفسار عن وجود سيارة إسعاف، تبين أنها غير متوفرة، وعلى إثر ذلك نقلناه إلى المستشفى واللاعب يعاني من تجمع دموي وحسب الأطباء فإن تشخيص ذلك اشتباه في نزيف".

وواصل "لم نحصل على تقرير من المستشفي في الإسكندرية، لذلك نقلناه إلى مستشفى في المحلة وتم حجزه".

وأنهى حديثه قائلا: "سنتقدم بشكوى ضد إدارة أبو قير للأسمدة بالأحداث مرفقة بمقاطع فيديو".