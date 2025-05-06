الشامي لـ في الجول: تعرضنا للضرب بالعصي من جماهير أبو قير.. وإصابة لاعبنا بالرأس

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 16:09

كتب : رضا السنباطي

مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة

شرح مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة ما حدث في مباراة فريقه ضد أبو قير للأسمدة.

وقال الشامي لـ FilGoal.com: "عقب مباراتنا ضد أبو قير للأسمدة على ملعبه هاجمتنا الجماهير وأصبحنا مهددين ولم يكن هناك تأمين وغادرت سيارة الإسعاف وقت اندلاع الاشتباكات".

وأضاف "تعرضنا للضرب بالعصي وتم الاعتداء أيضا على حافلة اللاعبين وتواصلت مع مدير أمن الإسكندرية لحمايتنا واستغرق الأمر ساعتين ونصف".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - تفاصيل إغماء شديد قناوي خلال مباراة بلدية المحلة ولافيينا دوري المحترفين - المنصورة يحقق الانتصار الرابع على التوالي.. وأسوان يتعادل مع بلدية المحلة دوري المحترفين – تعادل مثير بين بلدية المحلة والترسانة.. والمنصورة يفوز على طنطا خبر في الجول - الاتحاد يقترب من ضم لاعب وسط بلدية المحلة

وتابع "أصيب أحمد معروف، مهاجم الفريق بضربة على رأسه مما أدى إلى فقدانه الوعي، وعند الاستفسار عن وجود سيارة إسعاف، تبين أنها غير متوفرة، وعلى إثر ذلك نقلناه إلى المستشفى واللاعب يعاني من تجمع دموي وحسب الأطباء فإن تشخيص ذلك اشتباه في نزيف".

وواصل "لم نحصل على تقرير من المستشفي في الإسكندرية، لذلك نقلناه إلى مستشفى في المحلة وتم حجزه".

وأنهى حديثه قائلا: "سنتقدم بشكوى ضد إدارة أبو قير للأسمدة بالأحداث مرفقة بمقاطع فيديو".

مصطفى الشامي بلدية المحلة أبو قير للأسمدة دوري المحترفين
نرشح لكم
خبر في الجول – رضا شحاتة يقترب من تدريب حرس الحدود شراكة بين شركة الأهلي ومنصة FIFA Collect استراحة في الدوري المصري - سموحة (0)-(0) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول خبر في الجول – تحديد جلسة بين الزمالك وبيسيرو لإنهاء التعاقد.. وصيغة لتجنب الأزمات مدير الكرة بأبو قير لـ في الجول: لدينا ما يثبت عدم إصابة لاعب البلدية في الرأس بسبب السباب الجماعي.. حرمان الأهلي من جماهيره لمباراتين خبر في الجول – اتجاه داخل الزمالك لرحيل عبد الواحد السيد.. والمرشحون لخلافته طارق مصطفى لـ في الجول: أنتظر موافقة مسؤولي البنك الأهلي لتدريب الزمالك
أخر الأخبار
خبر في الجول – رضا شحاتة يقترب من تدريب حرس الحدود 4 دقيقة | الكرة المصرية
استدعاء كريستيانو جونيور لمنتخب البرتغال تحت 15 سنة 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
رفض استئناف ليون المكسيكي.. ومباراة فاصلة لتحديد المقعد المتبقي بـ كأس العالم للأندية 12 دقيقة | كأس العالم للأندية
دوري NBA – خسارة بوسطن وأوكلاهوما في أولى جولات نصف نهائي الأقسام 17 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
شراكة بين شركة الأهلي ومنصة FIFA Collect 36 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: عرض إماراتي لـ مارسيل كولر 43 دقيقة | آسيا
مؤتمر إنريكي: ديمبيلي جاهز لمواجهة أرسنال.. وجاهزون لجميع ظروف المباراة 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة في الدوري المصري - سموحة (0)-(0) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 2 كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي 3 خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته 4 قائمة الأهلي - انضمام معلول لأول مرة في الدوري.. واستبعاد أكرم من اختيارات عماد النحاس