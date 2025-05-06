رومانو: فلامنجو يتوصل لاتفاق شفهي مع جورجينيو لضمه

توصل نادي فلامنجو لاتفاق مع شفهي مع جورجينيو لاعب أرسنال لضمه بنهاية الموسم.

وينتهي عقد اللاعب الإيطالي من أصل برازيلي مع أرسنال في نهاية الموسم الجاري.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن فلامنجو اتفق مع جوريجينو لتوقيع العقد لمدة 3 مواسم.

وأفاد رومانو في وقت سابق أن فلامنجو حاول ضم اللاعب البالغ من العمر 33 عاما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن أرسنال رفض الأمر.

ولعب جورجينيو خلال الموسم الجاري مع أرسنال 26 مباراة وسجل هدفا ولم يصنع.

وانضم جورجينيو إلى أرسنال قادما من تشيلسي في شتاء 2023 مقابل 11 مليون يورو.

وفي حال إتمام الصفقة سيعود اللاعب البرازيلي الأصل إلى بلاده للعب في دوريها للمرة الأولى خلال مسيرته الكروية.

وبدأ جورجينيو مسيرته في هيلاس فيرونا وخرج معارا إلى فريق سامبونيفاتشيزي قبل أن يستقر في فيرونا ويتألق.

ورحل جورجينيو إلى نابولي في شتاء 2014 مقابل 9.5 مليون يورو.

وظل 4 مواسم في نادي الجنوب قبل أن يشد الرحال إلى تشيلسي في صيف 2018 مقابل 57 مليون يورو ثم منه إلى أرسنال بعد 5 مواسم.