بيلد: مهلة 10 أيام أمام ساني لتحديد مستقبله مع بايرن

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 14:38

كتب : FilGoal

ليروي ساني

يكتنف الضباب مستقبل ليروي ساني جناح بايرن ميونيخ مع ناديه مع اقتراب عقده من نهايته.

وينتهي عقد ساني مع بايرن في صيف 2025، ويحق له الانتقال إلى أي فريق مجانا الصيف المقبل.

وذكرت جريدة بيلد أن بايرن لن يحسن عرضه لساني، إذ عرض عليه تمديد التعاقد مقابل راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو + 5 ملايين كإضافات.

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وأضاف التقرير أنه إذا طالب ساني ووكيله الجديد بيني زاهافي بالمزيد، فسيكون الانفصال هو السيناريو الأكثر واقعية.

وأكمل التقرير أن إدارة بايرن قررت إعطاء ساني مهلة لمدة 10 أيام، إما أن يمدد عقده وفقا للشروط الحالية المعروضة عليه، أو سيضطر إلى مغادرة النادي هذا الصيف.

ويبلغ راتب ساني حاليا حوالي 20 مليون يورو، ولكنه مستعد لقبول تخفيض راتبه لرغبته في البقاء، حسب التقارير.

وعرض بايرن على ساني تمديد التعاقد حتى صيف 2028.

وكانت تقارير قد ذكرت أنه في حالة فشل مفاوضات بايرن مع ساني من أجل تجديد العقد، فإن وجهة اللاعب ستكون العودة إلى إنجلترا.

لاعب مانشستر سيتي السابق يجذب اهتمام مانشستر يونايتد وأرسنال، وكلاهما ينتظر فشل مفاوضاته على العقد الجديد مع بايرن، حسب التقارير.

اللاعب الموهوب شارك كبديل في معظم مباريات النصف الأول من الموسم، قبل أن يستعيد مستواه ويتألق في النصف الثاني من الموسم.

ليروي ساني بايرن ميونيخ
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