خبر في الجول – اتجاه داخل الزمالك لرحيل عبد الواحد السيد.. والمرشحون لخلافته

يجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك عصر اليوم الثلاثاء لحسم قرار رحيل عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتجاه داخل الزمالك هو رحيل عبد الواحد السيد وحسم القرار سيكون في اجتماع مجلس الإدارة عصر اليوم.

والمرشحون لخلافته هم أحمد عيد عبد الملك وعبد الحليم علي ومحمد أبو العلا.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتجاه داخل إدارة الزمالك هو رحيل جوزيه بيسيرو وإسناد المهمة لمدرب مصري مؤقت لنهاية الموسم.

والأسماء المطروحة حتى الآن هم عبد الحميد بسيوني ومؤمن سليمان وأيمن الرمادي وطارق مصطفى.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وتوقفت سلسلة الفوز المتتالي للبنك الأهلي في المباريات الـ3 الماضية قبل التعادل مع الأبيض.

يعد هدف ناصر منسي هو الأسرع في الموسم الحالي في الدوري بعد 23 ثانية.

وتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري بـ10، قبل أن يعادله أسامة فيصل.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس.