طارق مصطفى لـ في الجول: أنتظر موافقة مسؤولي البنك الأهلي لتدريب الزمالك

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 14:04

كتب : عمرو نبيل

طارق مصطفى - البنك الأهلي

ينتظر طارق مصطفى المدير الفني لـ البنك الأهلي موافقة إدارة ناديه لتدريب الزمالك.

وقال طارق مصطفى لـFilGoal.com: "منتظر موافقة مسؤولي البنك الأهلي لتدريب الزمالك".

وأضاف "طلبت من إدارة الزمالك التفاوض مع البنك الأهلي للتوصل لاتفاق".

وأنهى حديثه قائلا: "الزمالك وجماهيره أصحاب الفضل علي وصنعوا طارق مطصفى".

وعبر طارق مصطفى عقب مباراة فريقه ضد الزمالك الاثنين الماضي أن حلمه تدريب الزمالك.

وتحدث طارق مصطفى قائلا لأون سبورت: "الأسماء المطروحة حتى الآن هم عبد الحميد بسيوني ومؤمن سليمان وأيمن الرمادي وطارق مصطفى".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتجاه داخل إدارة الزمالك هو رحيل جوزيه بيسيرو وإسناد المهمة لمدرب مصري مؤقت لنهاية الموسم.

الأسماء المطروحة حتى الآن هم عبد الحميد بسيوني ومؤمن سليمان وأيمن الرمادي وطارق مصطفى.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وتوقفت سلسلة الفوز المتتالي للبنك الأهلي في المباريات الـ3 الماضية قبل التعادل مع الأبيض.

يعد هدف ناصر منسي هو الأسرع في الموسم الحالي في الدوري بعد 23 ثانية.

وتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري بـ10، قبل أن يعادله أسامة فيصل.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس.

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