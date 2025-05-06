بعد مرور 3 سنوات.. وزير داخلية فرنسا السابق يعتذر علنا لجماهير ليفربول

قدم جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي السابق اعتذارا لجماهير ليفربول التي عانت من الفوضى التي حدثت قبل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس.

وقال دارمانان في حديث مصور: "لقد أخطأنا في الإجراءات بشأن إشراف الشرطة على تأمين هذا النهائي".

وأضاف وزير الداخلية السابق ووزير العدل الحالي "أعتذر لجماهير ليفربول".

في بيان ناري.. ليفربول يرد على تقرير لجنة تقصى حقائق نهائي دوري الأبطال 2022

وأكمل "كنا نتوقع وقوع أحداث شعب من قبل الهوليجنز، لم يكن ذلك صحيحا بالمعنى الحرفي للكلمة".

نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 الذي أقيم في باريس بين ليفربول وريال مدريد شهد الكثير من الفوضى التي حدثت خارج الملعب وتسببت في تأخير انطلاق مباراة لمدة 36 دقيقة.

يذكر أن نادي ليفربول حدد 8 نقاط كارثية شهدها نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 والذي أقيم في باريس وشهد الكثير من الفوضى التي حدثت خارج الملعب.

في الساعات التي أعقبت الفوضى التي شهدها نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس، دعا نادي ليفربول جماهيره إلى مشاركة تجاربهم في تلك الليلة.

كما طالبنا أيضا بتقديم أي صور فوتوغرافية ولقطات فيديو حتى نتمكن من الاحتفاظ بها.

تلقى النادي أكثر من 9000 شهادة من المشجعين، كان العديد منها مكون من عدة صفحات ونقلت التجارب المروعة. نحن ممتنون للغاية لكل مشجع خصص جزء من وقته للكتابة إلينا، ونتفهم مدى صعوبة كتابة تلك التجربة. شكراً لكم جميعاً.

بعد جمع كل الشهادات، قمنا بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحليل الموضوعات الرئيسية المتكررة. تم التصنيف إلى ثمانية مواضيع رئيسية.

الازدحام

كان هناك ازدحام شديد في نقاط الوصول إلى منطقة المشجعين والملعب، بسبب عربات الشرطة المتمركزة عند نقاط التفتيش الأمنية.

نقص معلومات السفر

لم تتوافر معلومات حول كيفية التوجه إلى الملعب في ظل إضراب موظفي القطارات.

التذاكر

كانت هناك مشاكل كبيرة في مناطق فحص التذاكر والأبواب الدوارة، بما في ذلك تواجد عصابات كانت تسرق التذاكر.

الشرطة

كان هناك تشكيلات من شرطة مكافحة الشغب بشكل مفرط.

التواصل

كان هناك تقصير كبير في نقل المعلومات والتواصل مع الجماهير خارج الملعب لإعلامهم بتأخير انطلاق المباراة مرتين.

الكذب

نشر سبب غير صحيح لتأخر انطلاق المباراة. تسبب ذلك في إعادة أصداء كارثة هيلزبره داخل أذهان الجماهير.

الخروج من الملعب

أصبح العديد من الأشخاص الذين خرجوا من الملعب ضحايا لعمليات سرقة واعتداءات خطيرة.

منطقة المشجعين

تم استخدام الغاز المسيل للدموع في منطقة المشجعين، مع القليل من التحذير أو بدون تحذير.

يود النادي أن يتقدم بجزيل الشكر مرة أخرى إلى كل مشجع أخذ من وقته ليكتب إلينا. نحن نعلم أن هذا لم يكن بالأمر السهل، لكننا ممتنون للغاية.

بعد المباراة بأيام، اعترف ديدييه لالمنت قائد شرطة باريس بفشل العمليات الأمنية المتعلقة بنهائي دوري أبطال أوروبا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتقدم لالمنت باعتذار للجماهير بسبب إطلاق الغاز المسيل للدموع أثناء محاولتهم دخول الملعب.