رافينيا: تشافي كان يستبدلني دون أن يفكر.. ولسنا مرشحين للتتويج بأبطال أوروبا

انتقد رافينيا لاعب برشلونة مدربه السابق تشافي هيرنانديز بسبب تغييره المستمر أثناء المباريات.

وقال اللاعب البرازيلي في حوار مع إيزابيلا باجليري عبر يوتيوب: "تأثرت كثيرا بحالة فيتور روكي، في أحد الأيام ظهر روكي متأثرا في التدريبات إذ ارتكب أخطاء بسيطة وكررة، ثم بدأ في البكاء".

وأضاف "طلب فليك أن أترجم لروكي وسأله عما إذا كان يريد الرحيل، أجاب فيتور بنعم، وقال فليك له لا مشكلة اذهب واستريح".

وأكمل "تحدث فليك معنا عقب التدريب بهدوء وقال إنه يتعين علينا الاهتمام ببعضنا البعض لأن نجاح الفريق لا يأتي إلا إذا كنا جميعا نسير في نفس الطريق".

وتابع "اتصل بي فليك عندما انتهى الموسم الماضي وطلب مني أن أهدأ وأنه يعتمد علي وينتظرني في التدريبات، كنت في حيرة شديدة بين الرحيل والبقاء، لأن هذا القرار كان سيغير حياتي والكثير من حولي، صحتي العقلية أهم من أي شيء آخر".

وواصل "قلت لزوجتي إذا كان المدرب شخصا عادلا فسأكسب ثقته في غضون أسبوع، فليك بالنسبة لي هو شخص يهتم كثيرا باللاعبين سواء الأساسيين أو خارج القائمة".

وشدد "أقيم موسم حتى الآن 7.5 من 10، لكن الموسم لم ينته بعد، لذلك هذا التقييم ليس نهائيا".

وأوضح "رودريجو بالنسبة لي لاعب غير عادي ومذهل، واحد من أفضل اللاعبين الذي رأيتهم، هو لا يحظى بالتقدير كما ينبغي وهذا ظلم في رأيي".

وكشف "بيدري لا يحصل على التقدير الذي يستحقه، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن لسوء الحظ أن كرة القدم تعتمد بشكل كبير على الإحصائيات".

وعن دوري أبطال أوروبا قال: "نحن لا نرى أنفسنا مرشحين للبطولة، لكن لدينا ثقة كاملة في قدراتنا، ما زلنا ننافس في كافة المسابقات، وكل اللاعبين في حالة تركيز ولدينا الرغبة في الفوز وهذا أهم شيء".

وانتقد مدربه السابق قائلا: "عندما كان هناك لاعب آخر يمكنه اللعب في مركزي، كان تشافي يضعه دون تفكير، يوجد مقطع فيديو شهير لي عندما لكمت مقاعد البدلاء، أعتقد أن ذلك كان في مباراة مانشستر يونايتد إذ سجلت هدفا وصنعت آخر وبدلني عندما كانت النتيجة 2-2 وصنعت فرصة محققة، وكنت أنا التبديل الأول".

وواصل انتقاده لتشافي قائلا: "عندما رأيت ذلك لم أستطع أن أصدق، لم أشعر بثقة تشافي وطاقمه بي بما فيه الكفاية، في بعض الأحيان كنت أفعل كل شيء ثم يستبدلني بعد 60 دقيقة، تحدثت معه كثيرا، لكن لم يحدث أي تغيير".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما التقيت نيمار لأول مرة شعرت بالدهشة، قلت لنفسي يا إلهي لقد قابلت نيمار، لن أغسل يدي مرة أخرى، ذهلت تماما".

ويقدم رافينيا أفضل مواسم مسيرته الكروية حاليا، إذ يقود برشلونة لتصدر الدوري الإسباني والتواجد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على إنتر في إياب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء بعد التعادل 3-3 في الذهاب.